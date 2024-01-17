"Не вправе этим заниматься". Омбудсмен Лубинец раскритиковал работу ТЦК и законопроект о мобилизации

Замечания Лубинца о новой редакции законопроекта

Омбудсмен видит нарушение прав человека в том, что в предложенной редакции законопроекта о мобилизации появляются дополнительные полномочия ТЦК.

"ТЦК - это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Я не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы?" - говорит Дмитрий Лубинец.

Второе его замечание касалось того, что руководитель ТЦК сможет влиять на право гражданина Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру. Для этого, опять же, есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", - объясняет Уполномоченный по правам человека.

Третье замечание говорит о лицах с инвалидностью третьей группы. В соответствии с пока не принятым законопроектом этих лиц предлагают привлекать к мобилизации.

Проблема в том, что многие украинцы через коррупционные пути "сделали" справку о наличии инвалидности третьей группы. Однако Лубинец отмечает, что этот вопрос не на уровне законодательства.

"Я сказал, это же вопрос не к законодательству. И вы же это не решите на уровне закона. Вам это нужно решать другим способом. Но вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства", - рассказывает омбудсмен.

В то же время, он отмечает, что если есть запрос от высшего военного руководства, общество должно проявить поддержку.