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"Не маю спокою": вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість

Євгенія Емеральд зізналась, за що її мучить совість (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк, розповіла, що через другу вагітність не змогла вигнати окупанта. Військовослужбовиця відзначила, що у тилу перебувати важче, ніж на фронті.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, її щодня мучить совість за те, що вона знаходиться вдома і не може воювати, коли бойові товариші продовжують захищати кожен сантиметр землі.

Також їй прикро, що її звинувачують у піарі після інтерв'ю "ЖВЛ".

"У тилу важче, ніж на фронті. Повернувшись, я не маю спокою. Ви думаєте, що інтерв'ю - це легко? Що я піарюся? Регулярно я отримую погрози, прокляття!" - сказала вона.

Українська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)

Жанна д'Арк нагадала, що 24 лютого вона пожертвувала всім заради справедливості, свободи та майбутнього кожного українця. Вона зазначила, що дає інтерв'ю не заради піару, а заради боротьби із пропагандою.

Українська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)

Раніше ми повідомляли, що військова Євгенія Емеральд вийшла заміж просто на передовій.

Також ми детально розповідали історію снайперки "Жанни Д'Арк".

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