"Не имею покоя": беременная украинская военная Жанна д'Арк призналась, за что ее мучает совесть

Украинская защитница Евгения Эмеральд, известная как Жанна Д'Арк, рассказала, что из-за второй беременности не смогла изгнать оккупанта. Военнослужащая отметила, что в тылу находиться труднее, чем на фронте.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По ее словам, его каждый день мучает совесть за то, что она находится дома и не может воевать, когда ее боевые товарищи продолжают защищать каждый сантиметр земли.
Также ей досадно, что ее обвиняют в пиаре после интервью "ЖВЛ".
"В тылу тяжелее, чем на фронте. Вернувшись, я не имею покоя. Вы думаете, что интервью - это легко? Что я пиарюсь? Регулярно я получаю угрозы, проклятия!" - сказала она.
Жанна д'Арк напомнила, что 24 февраля она пожертвовала всем ради справедливости, свободы и будущего каждого украинца. Она отметила, что дает интервью не ради пиара, а ради борьбы с пропагандой.
Ранее мы сообщали, что военная Евгения Эмеральд вышла замуж прямо на передовой.
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