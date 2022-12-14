"Не имею покоя": беременная украинская военная Жанна д'Арк призналась, за что ее мучает совесть

По ее словам, его каждый день мучает совесть за то, что она находится дома и не может воевать, когда ее боевые товарищи продолжают защищать каждый сантиметр земли.

Также ей досадно, что ее обвиняют в пиаре после интервью "ЖВЛ".

"В тылу тяжелее, чем на фронте. Вернувшись, я не имею покоя. Вы думаете, что интервью - это легко? Что я пиарюсь? Регулярно я получаю угрозы, проклятия!" - сказала она.

Украинская защитница "Жанна д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)

Жанна д'Арк напомнила, что 24 февраля она пожертвовала всем ради справедливости, свободы и будущего каждого украинца. Она отметила, что дает интервью не ради пиара, а ради борьбы с пропагандой.

Украинская защитница "Жанна д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)