"Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь": у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу

"Іноді найкращими намірами вимощуємо собі шлях у небезпечному напрямі. Прийняти, обігріти, захистити - чи не добрий намір? Що ж отримуємо в реаліях", - пише вона.

Зазначається, що майбутні українські педагоги, любительки музики країни-агресора проживають у гуртожитку №2 педуніверситету на 6-му поверсі, і включають звук на повну у вечірній та нічний час.

"Студенти старших курсів роблять зауваження, пояснюють. У відповідь - груба лайка. "Нє лєзьтє в нашу тіпа лічьную тіпа жизнь, нє ваше дєло.. тіпа.. язик тіпа ваш учіть нє будєм". Ну і всіляке отаке, ми чуємо це щодня у тисячах варіантів. У них є "лічьноє пространство". Те, що "пространство" закінчується там, де воно досягає вух інших людей, цим першокурсницям невідомо" - йдеться в пості.

Пані Леся акцентує увагу, що ці дівчата студентки в майбутньому навчатимуть українських дітей, ймовірно, викладаючи не державною мовою.

Також вона зазначає, що "русский мир" прокладає собі шлях "мовою своїх вчителів та попів", порівнюючи його з раковою пухлиною, що дає метастази, і потребує "професійного втручання".

"Поясніть це першокурсницям, поясніть зараз, поки не пізно. Суворо поясніть, серйозно. Ви педагоги, ви це вмієте і знаєте як", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі в коментарях до посту обурюються такою ситуацією, і закликають вжити виховних заходів щодо хамуватих любительок російської попси, підключивши студентське самоврядування, коменданта гуртожитку, керівництво вишу.

Студентки тернопільського вишу в гуртожитку влаштовують гулянки з російською попсою (фото: скрін коментарів facebook.com / Леся Коковська-Романчук)