"Не лезьте в нашу личную жизнь": в Тернополе студентки устроили гулянку под российскую попсу

"Иногда лучшими намерениями вымащиваем себе путь в опасном направлении. Принять, обогреть, защитить - не доброе ли намерение? Что же получаем в реалиях", - пишет она.

Отмечается, что будущие украинские педагоги, любительницы музыки страны-агрессора проживают в общежитии №2 педуниверситета на 6-м этаже, и врубают звук на полную в вечернее и ночное время.

"Студенты старших курсов делают замечания, объясняют. В ответ - грубая брань. "Не лезьте в нашу типу личную типа жизнь, не ваше дело... типа... язык типа ваш учите не будем". Ну и всякое такое, мы слышим это ежедневно в тысячах вариантах. У них есть "личное пространство". То, что "пространство" заканчивается там, где оно достигает ушей других людей, этим первокурсницам неизвестно" - говорится в посте.

Пани Леся акцентирует внимание, что эти девушки студентки в будущем будут учить украинских детей, вероятно, преподавая не на государственном языке.

Также она отмечает, что "русский мир" прокладывает себе путь "языком своих учителей и попов", сравнивая его с раковой опухолью, что дает метастазы, и требует "профессионального вмешательства".

"Объясните это первокурсницам, объясните сейчас, пока не поздно. Строго объясните, серьезно. Вы педагоги, вы это умеете и знаете как", - говорится в публикации.

Пользователи сети в комментариях к посту возмущаются такой ситуацией, и призывают принять воспитательные меры по отношению к хамоватым любительницам российской попсы, подключив студенческое самоуправление, коменданта общежития, руководство вуза.

Студентки Тернопольского вуза в общежитии устраивают гулянки с российской попсой (фото: скрин комментариев facebook.com / Леся Коковська-Романчук)