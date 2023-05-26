"Не кожному хижаку по зубах": у Чорнобилі показали сміливу тварину

На заповідній території мешкають ніжні олениці, милі оленятка та гордовиті й самовпевнені олені-самці.

"Не кожному хижаку вони по зубах. Бо ж мають міцні копита й тверді роги, що, очевидно, додає оленям сміливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначмо, що олень шляхетний вважається найпоширенішим видом оленів на планеті. Ці тварини з давніх-давен населяють лісостепову зону та вздовж всієї південної смуги ліси - європейські та сибірські, а також вологі частини Середньої Азії.

Їдять олені не менше, ніж 300 видів рослин, головним чином траву, листя, гриби і солянки з болотної рослинності. Хвою олені не їдять, адже вони можуть загинути від запалення шлунково-кишкового тракту. В сильну спеку олені лізуть в воду.

У Чорнобилі показали оленя шляхетного (facebook.com/zapovidnyk2018)