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"Не кожному хижаку по зубах": у Чорнобилі показали сміливу тварину

У Чорнобилі показали оленя шляхетного (колаж:Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Чорнобилі показали оленя шляхетного, якого бояться майже усі хижаки. Такі тварини вражають своїм виглядом, який додає їм сміливості.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

На заповідній території мешкають ніжні олениці, милі оленятка та гордовиті й самовпевнені олені-самці.

"Не кожному хижаку вони по зубах. Бо ж мають міцні копита й тверді роги, що, очевидно, додає оленям сміливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначмо, що олень шляхетний вважається найпоширенішим видом оленів на планеті. Ці тварини з давніх-давен населяють лісостепову зону та вздовж всієї південної смуги ліси - європейські та сибірські, а також вологі частини Середньої Азії.

Їдять олені не менше, ніж 300 видів рослин, головним чином траву, листя, гриби і солянки з болотної рослинності. Хвою олені не їдять, адже вони можуть загинути від запалення шлунково-кишкового тракту. В сильну спеку олені лізуть в воду.

У Чорнобилі показали оленя шляхетного (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше у Чорнобилі показували тварин, які пристосовуються до будь-яких умов.

Також ми показували фото, які були зроблені у Чорнобилі в перші дні війни.

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