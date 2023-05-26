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"Не каждому хищнику по зубам": в Чернобыле показали смелое животное

В Чернобыле показали оленя благородного (коллаж:Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали оленя благородного, которого боятся почти все хищники. Такие животные впечатляют своим видом, который придает им смелости.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

На заповедной территории обитают нежные оленицы, милые олененки и надменные и самоуверенные олени-самцы.

"Не каждому хищнику они по зубам. Ведь имеют крепкие копыта и твердые рога, что, очевидно, придает оленям смелости", - говорится в сообщении.

Отметим, что благородный олень считается самым распространенным видом оленей на планете. Эти животные с давних времен населяют лесостепную зону и вдоль всей южной полосы леса - европейские и сибирские, а также влажные части Средней Азии.

Едят олени не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья, грибы и солянки из болотной растительности. Хвою олени не едят, ведь они могут погибнуть от воспаления желудочно-кишечного тракта. В сильную жару олени лезут в воду.

В Чернобыле показали оленя благородного (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в Чернобыле показывали животных, которые приспосабливаются к любым условиям.

Также мы показывали фото, сделанные в Чернобыле в первые дни войны.

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