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"Не хочу жить": скандальный педагог Бильченко пожаловалась на травлю в России

Автор: Styler

Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за антиукраинские высказывания, пожаловалась на невыносимую жизнь в России. Оказалась, что после переезда россияне начали травить ее в сети.

Об этом бывший педагог написала на своей странице в Facebook.

"Я знала, что это страшно, но я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу ее выдерживать", - написала женщина.

По ее словам, в России ей запрещают преподавать. Кроме того, ее начали запугивать, высмеивать и создавать различные мемы в российской соцсети "ВКонтакте". Также ей срывали все выступления, где она пыталась прочитать свои стихи.

Евгения Бильченко (фото: facebook.com/yevzhik)

"Простите, но я не хочу жить. Я не могу жить так. Я пыталась. Честно. Человек не может терпеть так долго такую сильную физическую и моральную муку. Есть пределы. Я не могу жить в страхе", - написала Бильченко.

Также она рассказала о своем тяжелом состоянии здоровья. Бильченко большую часть времени лежит в кровати. У нее есть подозрения на рак шейки матки.

"Я не знаю, зачем я доживаю. Когда врач делал мне "Спутник" (российская вакцина от коронавируса, - ред.) он сказал, что, если я не буду лечить еще хронический сепсис, дальше будет хуже, я постепенно умру", - добавила женщина.

Напомним, мы писали о том, какие стихи Бильченко публиковала в сети.

Ранее Бильченко говорила о том, что ее будут убивать, как Бузину.

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Российская Федерацияпедагог