"Не хочу строить публично свои отношения": Мишина назвала причину расставания с Эллертом

При этом известная украинская актриса призналась, что больше не хочет строить публично свои отношения.

"Я пришла к выводу, что я больше никогда не хочу строить публично свои отношения. Это очень тяжело. Тебя будут поливать грязью, не зная, что там происходит на самом деле. Никто, кроме меня и Саши, не знает, что происходит на самом деле", - рассказала Мишина.

Одна из причин, почему пара рассталась - слишком разные характеры. Ксения также намекнула на то, что победитель "Холостячки" ревновал ее, хотя она не давала поводов.

У них были очень эмоциональные отношения, с частыми ссорами и примирениями. В один момент Мишина устала от таких отношений и разорвала их.

"Я ушла не от того, что у меня нет чувств. Я ушла от того, что я не могу что-то изменить", - сказала Ксения.

Но все же она предпочла не говорить о том, что же на самом деле произошло между парой. По ее словам, все равно люди найдут к чему прикопаться. Мишина отметила, что вряд ли возобновит отношения с Эллертом.

Ксения Мишина рассказала о расставании с Александром Эллертом (видео: YouTube)

Напомним, Ксения Мишина приняла участие в романтическом проекте "Холостячка", на котором и познакомилась с Александром Эллертом. Кроме того, она выбрала его среди остальных участников.

После проекта у пары сразу же завязались серьезные отношения, и они начали жить вместе. Также пара вместе со своими детьми от предыдущих отношений ездила на отдых.