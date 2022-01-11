"Не хочу будувати публічно свої стосунки": Мішина назвала причину розставання з Еллертом

При цьому відома українська актриса зізналася, що більше не хоче будувати публічно свої стосунки.

"Я прийшла до висновку, що я більше ніколи не хочу будувати публічно свої відносини. Це дуже важко. Тебе будуть поливати брудом, не знаючи, що там відбувається насправді. Ніхто, крім мене і Саші, не знає, що відбувається насправді", - розповіла Мішина.

Одна з причин, чому пара розлучилася - занадто різні характери. Ксенія також натякнула на те, що переможець "Холостячки" ревнував її, хоча вона не давала приводів.

У них були дуже емоційні відносини, з частими сварками і примиреннями. В один момент Мішина втомилася від таких відносин і розірвала їх.

"Я пішла не від того, що у мене немає почуттів. Я пішла від того, що я не можу щось змінити", - сказала Ксенія.

Але все ж вона вважала за краще не говорити про те, що ж насправді сталося між парою. За її словами, все одно люди знайдуть до чого прикопатися. Мішина зазначила, що навряд чи відновить відносини з Еллертом.

Ксенія Мішина розповіла про розставання з Олександром Еллертом (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ксенія Мішина взяла участь у романтичному проекті "Холостячка", на якому і познайомилася з Олександром Еллертом. Крім того, вона вибрала його серед інших учасників.

Після проєкту у пари відразу ж зав'язалися серйозні стосунки, і вони почали жити разом. Також пара разом зі своїми дітьми від попередніх стосунків їздила на відпочинок.