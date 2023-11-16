"Не хочу, щоб в квартирі жив інвалід". У Києві військовому без ніг відмовили в оренді (фото)

Військовому відмовляють в оренді - з чого усе почалося

Жінка повідомила, що вона та її чоловік, який є громадянином Грузії та з 24 лютого 2022 року став на захист України й пішов добровольцем до Грузинського легіону, опинилися у жахливій ситуації. За словами Калайтанової, усе це показало їй, "які є тварюки у нашому суспільстві".

Чоловік жінки отримав поранення під час боїв, він втратив обидві ноги. Військовий довго проходив реабілітацію та вчиться ходити на протезах. У Києві вони хотіли орендувати квартиру, але їм відмовили.

"Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: "Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід". Хочу сказати таким потворам, що цей "інвалід", як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу, а вдало сидять вдома і сплять чомусь не в окопі. Свою інвалідність мій чоловік отримав, боронячи нашу державу!" - розповіла жінка.

Військовому відмовили в оренді (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)

Відмови не закінчуються

Як виявилося, навіть після того, як жінка розмістила свій допис у мережі, ситуація не змінилася. Військовому ще раз відмовилися здавати квартиру.

Судячи з усього, чоловік дуже засмучений. Він попросив дружину не казати іншим власникам квартир, що пересувається на візку.

"Сьогодні нам знову відмовили в оренді квартири. Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова. Щоб я не казала орендарю, що він на візку. В мене просто не вкладається в голові. Не вистачає слів. Як?" - написала дружина військового.

Чоловік не хоче, аби власники знали про те, що він на візку (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)

Мережа підтримала чоловіка та засудила дії людей, які відмовляють в оренді військовим. Дружина не стала розповідати, чи вдалося їм усе ж знайти житло. Але вона показала нове фото з коханим та зазначила, що вони завжди будуть "на позитиві".

Військовий та його дружина (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)