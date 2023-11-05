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"Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК": ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео)

Неділя 05 листопада 2023 17:29
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"Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК": ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео) Адвокат, який перебував у лікарні, розкрив усі деталі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На Хмельниччині розгорівся скандал. Чоловік проходив огляд у лікарні, а співробітники ТЦК намагалися силоміць його забрати. При цьому він просив, аби йому дали закінчити обстеження, але усе закінчилося сваркою, викликом поліції та навіть заламуванням рук.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про інцидент на своїй сторінці на Facebook написав адвокат Віктор Бабчинський.

Чоловіка забирали прямо з лікарні - з чого усе почалося

Учора Бабчинський розмістив допис, у якому було декілька відео. Адвокат заявив, що працівники ТЦК хотіли силою забрати з лікарні чоловіка.

&quot;Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК&quot;: ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео)Працівник ТЦК, якого зняли на відео (скріншот)

"В людини гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", - писав Бабчинський.

На відео можна помітити, що чоловік намагається вмовити людей у формі, аби ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК. Але працівники ТЦК на це не погоджувалися. Один з них посміхався, тягнув чоловіка за руки та казав, що той має одразу їхати з ними.

ТЦК "штампує" довідки - адвокат розкрив нову інформацію

Згодом, після того як допис Бабчинського отримав розголос, він вирішив роз'яснити ситуацію. Адвокат написав, що деякі ЗМУ могли припуститися "неточності", коли писали, що призовник проходив ВЛК у Віньковецькій лікарні.

"В дійсності новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо, на думку воєнкома, у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів-ТЦКашків викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), або взагалі не оглядаючи призовників", - заявив Бабчинський.

&quot;Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК&quot;: ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео)Допис адвоката про скандал із ТЦК (скріншот)

Також адвокат зазначив, що через цей інцидент та через дії трьох працівників ТЦК у людей може сформуватися хибна думка про усіх представників центрів комплектації. Насправді ж, стверджує Бабчинський, не усі є "катами" та "нелюдами".

"А перевертні в погонах, які ганьблять честь ТЦК та ЗСУ, мають понести справедливу публічну відповідальність перед законом за всі вчинені ними злочині дії", - резюмував адвокат та публічно звернувся до ДБР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпрі поліцейські затримали військового через його "втомлений вигляд".

Також ми вже розповідали, що скандальний воєнком Рівненської області будує готель у Буковелі.

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