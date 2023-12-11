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"Не в грошах справа": чоловік важкохворої Тишкевич звернувся до українців

Чоловік Катерини Тишкевич звернувся до українців (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Юлія Любченко

Чоловік важкохворої Катерини Тишкевич після новини, що його дружина знаходиться в реанімації, а тепер Валентин звернувся до українців з важливою інформацією.

Про те, що саме сказав Валентин своїм підписникам, що допомагають його дружині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories актора.

Чоловік Катерини Тишкевич звернувся до українців 

Днями чоловік української акторки Катерини Тишкевич повідомив, що вона знаходиться у реанімації та потребує допомоги. Томусяк відкрив банку, для того, щоб небайдужі прихильники Каті та його самого могли допомогти донатами, адже лікування недешеве. 

Він показав, у якому стані знаходиться Катя та попросив розповсюдити інформацію, це зробила народна артистка України Ольга Сумська та інші колеги молодої пари. 

А вже сьогодні Валентину довелося брати зібрані кошти, адже йому надіслали чек за лікування і саме з цієї нагоди він звернувся до всіх тих, хто допомагає вилікувати його кохану.

"Привіт усім, друзі, я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся. Чекаємо, поки нас пустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож я маю вже розбивати банку, але перед тим, як її розбити, я хотів би вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, за ваші донати і за кожну копієчку. Але навіть не в грошах справа, а саме у вашій підтримці, вашій любові, вашому світлі, у вашій вірі. Дехто питав, яка ще потрібна допомога, повірте, що кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка, вже є підтримкою, вже є допомогою. Це те, що дає сили триматися", - сказав Валентин. 

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Але своє звернення чоловік очевидно не закінчив, адже воно обірвалося на словах "Зараз вийшли лікарі і сказали що…". Можливо, актор через деякий час доповнить свою розповідь про стан дружини, яка знаходиться у важкому стані, але поки що оновленої інформації немає.

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Раніше ми розповідали про те, що важкохвора українська актриса опинилась в реанімації і потребує допомоги.

Також читайте наш матеріал про те, що раніше Тишкевич поділилася новинами про своє самопочуття.

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