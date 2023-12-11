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"Не в деньгах дело": муж тяжелобольной Тишкевич обратился к украинцам

Муж Екатерины Тишкевич обратился к украинцам (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Юлия Любченко

Муж тяжелобольного Екатерины Тишкевич после новости, что его жена находится в реанимации, а теперь Валентин обратился к украинцам с важной информацией.

О том, что сказал Валентин своим подписчикам, помогающим его жене, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories актера.

Муж Екатерины Тишкевич обратился к украинцам

На днях мужчина украинской актрисы Екатерины Тишкевич сообщил, что она находится в реанимации и нуждается в помощи. Поэтому открыл банку, для того, чтобы неравнодушные поклонники Кати и его самого могли помочь донатами, ведь лечение недешевое.

Он показал, в каком состоянии находится Катя и попросил распространить информацию, сделала это народная артистка Украины Ольга Сумская и другие коллеги молодой пары.

А уже сегодня Валентину пришлось брать собранные средства, ведь ему послали чек за лечение и именно по этому случаю он обратился ко всем, кто помогает вылечить его любимую.

"Привет всем, друзья, я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катя. Ждем, пока нас пустят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому я должен уже разбивать банку, но перед тем, как ее разбить, я хотел бы вас всех и каждого поблагодарить за вашу поддержку, за ваши донаты и за каждую копеечку, но даже не в деньгах дело, а именно в вашей поддержке, вашей любви, вашем свете, в вашей вере. помощь, поверьте, что каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мнение, уже поддержка, уже есть помощь. Это то, что дает силы держаться", - сказал Валентин.

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Но свое обращение мужчина очевидно не закончил, ведь оно оборвалось на словах "Сейчас вышли врачи и сказали, что…". Возможно, актер через некоторое время дополнит свой рассказ о состоянии находящейся в тяжелом состоянии жены, но пока обновленной информации нет.

Скриншот

Ранее мы рассказывали о том, что тяжелобольная украинская актриса оказалась в реанимации и нуждается в помощи.

Также читайте наш материал о том, что раньше Тишкевич поделилась новостями о своем самочувствии.

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