"Не додавайте пікантності". Українок просять одягатися при виході з жіночих купе: інструкція УЗ

Про що просять пасажирок поїздів

Дівчат і жінок, які подорожують Укрзалізницею просять утриматися від паління цигарок, вживання алкогольних напоїв та "обливання" парфумами в купе. Натомість працівники пропонують власну онлайн-бібліотеку та чайне меню.

Нагадали й про те, що в зонах загального користування потягом ведеться відеоспостереження, тому на виході з купе пасажирок просять одягатися, щоб "не додавати пікантності цим відеозаписам".

Два наступних правила стосуються чоловіків. Перше говорить про те, що працівники потягу та воєнізована охорона можуть заходити до купе в разі необхідності. А от ті чоловіки, які проводжають жінок, можуть доставити її речі лише до дверей купе.

В Укрзалізниці також просять не запалювати свічок у купе. Затишна атмосфера - це добре, але затишно палаючий поїзд не потішить пасажирів, пишуть в УЗ.

І наостанок зазначили, що всі пасажирки мають право залишати скарги на тих, хто порушує правила чи заважає. Зробити це можна в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті в Telegram і за номером 0 800 503 111.

Нагадаємо, що в червні Укрзалізниця запустила на рейси жіночі купе.

Продаж таких квитків відбувається у мобільному застосунку. Поїзди з жіночими купе маркують в застосунку, а посадка до таких купе відкрита жінкам і дітям, яким не виповнилося шість років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.