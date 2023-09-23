Потяг не дочекався. Група українців застрягла на кордоні з Польщею через Укрзалізницю

Українці запізнилися на потяг Укрзалізниці через непередбачувану ситуацію на польській залізниці та не змогли вчасно потрапити додому. При цьому в УЗ заявляли, що знають про пасажирів і зачекають на них. Проте в результаті зробили навпаки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Віталіни Лігостаєвої у Facebook розповідає, що сталося того дня.

Деталі інциденту

Віталіна розповідає, що 29 серпня вона та ще 19 українців їхали потягом польської залізниці №22325 з Любліна в Хелм. Там вони повинні були пересісти на потяг Укрзалізниці о 23:40 до Києва.

Однак перед потягом польської залізниці впало дерево. За словами жінки, усі українці, які перебували в потязі, пропонували перенести дерево з колії, щоб встигнути на свій потяг до Києва.

"При мені провідниця польської залізниці разів п'ять дзвонила, з її слів, на вокзал у Хелм і запевняла, що про нас знають і нас зачекають. Бо раніше вже були різні затримки, та потяг завжди чекає, і нещодавно чекав три години", - пише Віталіна.

За три години групу українців пересадили в інший потяг польської залізниці, яким вони доїхали до Хелма. У новому потязі поліція пропонувала оперативно пересадити їх на рейс до Києва, проте виявилося, що він просто поїхав.

"Сказати, що група українців, польські провідники були в шоці, це нічого не сказати", - ділиться емоціями українка.

Польська поліція допомогла їм оперативно вийти з нічного вокзалу, сісти в таксі та доїхати до колії вокзалу міста Дорогуськ, де потяг української залізниці якраз проходив паспортний контроль.

Українці намагаються перетнути кордон з Польщі до України (фото: facebook.com/Vitalina_Ligostaeva)

Однак українцям відмовилися викликати начальника потягу. Натомість машиніст сказав що чекати вони нікого не можуть.

Польський таксист безкоштовно довіз групу українців до пункту перетину державного контролю в місті Дорогуськ. Але тут нюанс полягає в тому, що цей кордон не має пішохідного переходу, тобто його можуть проходити тільки вантажні автомобілі та автобуси.

Протягом наступних шести годин українці намагалися знайти будь-який спосіб поїхати до України, проте від автобусів з вільними місцями їх відганяли та навіть не дозволяли сховатися від дощу.

Вранці 30 серпня Віталіні вдалося разом з іншою жінкою потрапити в автобус, а вже ближче до вечора приїхати до Києва.

Уже вдома жінка почала звертатися до Укрзалізниці з проханням прояснити ситуацію та такі дії перевізника. Однак офіційної відповіді УЗ ще не було.