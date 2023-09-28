"Не добавляйте пикантности". Украинок просят одеваться при выходе из женских купе: инструкция УЗ

О чем просят пассажирок поездов

Девушек и женщин, путешествующих по Укрзализныце просят воздержаться от курения сигарет, употребление алкогольных напитков и "обливания" духами в купе. Взамен работники предлагают собственную онлайн-библиотеку и чайное меню.

Напомнили и о том, что в зонах общего пользования поездом ведется видеонаблюдение, поэтому на выходе из купе пассажирок просят одеваться, чтобы "не прибавлять пикантности этим видеозаписям".

Два следующих правила касаются мужчин. Первое говорит о том, что работники поезда и военизированная охрана могут заходить в купе в случае необходимости. А вот те мужчины, которые провожают женщин, могут доставить ее вещи только к двери купе.

В Укрзализныце также просят не зажигать свеч в купе. Уютная атмосфера - это хорошо, но уютно пылающий поезд не порадует пассажиров, пишут в УЗ.

И напоследок отметили, что все пассажирки имеют право оставлять жалобы на тех, кто нарушает правила или мешает. Сделать это можно в приложении Укрзализныци, в чат-боте в Telegram и по номеру 0 800 503 111.

Напомним, что в июне Укрзализныця запустила на рейсы женские купе.

Продажа таких билетов производится в мобильном приложении. Поезда с женскими купе маркируют в приложении, а посадка к таким купе открыта женщинам и детям, которым не исполнилось шесть лет.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя.