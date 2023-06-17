"Не дає тобі кудись полетіти": Каменських розповіла про проблеми з алкоголем

Чому виникли проблеми з алкоголем

Співачка розповіла, що для неї цей рік став дуже важким. Зокрема, алкоголь допомагав їй не думати про проблеми.

"В мене був важкий цей рік, було багато алкоголю... Треба було забутися. Алкоголь що дає? Не дає тобі кудись полетіти. Його було багато", - сказала зірка.

За словами Каменський, вона пройшла через усі етапи. Вона аналізувала свій стан, усе пережите вона хоче "вилити" у музиці. Зірка вважає, що може поділитися з людьми своїм досвідом, аби застерегти їх від проблем з алкоголем.

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Зараз зірка вже майже відмовилася від шкідливої звички. Вона каже, що не хоче пропускати важливі моменти життя, а алкоголь цьому заважав.

"Зараз я дуже-дуже рідко п'ю. Тому що я навпаки хочу бути отут, в цьому місці. Я не можу пропустити кожну посмішку людини на концерті, кожну обнімашечку з дитиною, я не можу. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися", - зізналася вона.

Що найбільше заспокоює співачку

Каменських розповіла, що під час війни її можуть заспокоїти її мрії та віра в те, що вони збудуться.

"Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх", - додала вона.

Також вона розповіла, що в деякий момент їй треба було залишити всі новини та прийти до себе. До того ж через постійні стреси вона набрала 7 кілограмів.

"Це дуже відчутно, особливо на сцені. Але я люблю себе ще більше. Я думаю, що це психосоматика, коли твій організм каже, тобі це треба", - додала артистка.

До того ж вона заявила, що не комплексує з приводу цього.