UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не дає тобі кудись полетіти": Каменських розповіла про проблеми з алкоголем

Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Настя Каменських відверто розповіла, що в неї були проблеми з алкоголем. Вона заявила, що останнім часом багато пила, хоча раніше дуже рідко вживала спиртні напої.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Чому виникли проблеми з алкоголем

Співачка розповіла, що для неї цей рік став дуже важким. Зокрема, алкоголь допомагав їй не думати про проблеми.

"В мене був важкий цей рік, було багато алкоголю... Треба було забутися. Алкоголь що дає? Не дає тобі кудись полетіти. Його було багато", - сказала зірка.

За словами Каменський, вона пройшла через усі етапи. Вона аналізувала свій стан, усе пережите вона хоче "вилити" у музиці. Зірка вважає, що може поділитися з людьми своїм досвідом, аби застерегти їх від проблем з алкоголем.

Скриншот

Зараз зірка вже майже відмовилася від шкідливої звички. Вона каже, що не хоче пропускати важливі моменти життя, а алкоголь цьому заважав.

"Зараз я дуже-дуже рідко п'ю. Тому що я навпаки хочу бути отут, в цьому місці. Я не можу пропустити кожну посмішку людини на концерті, кожну обнімашечку з дитиною, я не можу. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися", - зізналася вона.

Що найбільше заспокоює співачку

Каменських розповіла, що під час війни її можуть заспокоїти її мрії та віра в те, що вони збудуться.

"Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх", - додала вона.

Також вона розповіла, що в деякий момент їй треба було залишити всі новини та прийти до себе. До того ж через постійні стреси вона набрала 7 кілограмів.

"Це дуже відчутно, особливо на сцені. Але я люблю себе ще більше. Я думаю, що це психосоматика, коли твій організм каже, тобі це треба", - додала артистка.

До того ж вона заявила, що не комплексує з приводу цього.

Раніше Каменських розповідала про стосунки з Потапом після чуток про розлучення.

Також ми писали, у Росії діджей ввімкнув пісню Потапа та Насті під час звернення Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменськихалкогольпевец