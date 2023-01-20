Не та пісня: у Росії діджей ввімкнув пісню Потапа та Насті під час звернення Путіна (відео)

Російський діджей ввімкнув популярну пісню Потапа та Насті в той момент, коли звучало новорічне звернення Путіна. Зрештою на хлопця завели адміністративне правопорушення.

Що сталося

Студент із Тульської області підпрацьовував діджеєм у новорічну ніч у кафе "Флагман". Коли по телебаченню розпочалося звернення Путіна, раптом у закладі заграв відомий трек Потапа та Насті "Новий рік".

Один із відвідувачів зняв цей момент на камеру та опублікував у соціальних мережах. Відео дійшло до правоохоронних органів і зрештою хлопцю приписали дискредитацію армії. На нього склали протокол за статтею про публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ.

Цікаво, що "на горіхи" отримав й автор самого відео.

Як пишуть в одному з російських телеграм-каналів, правоохоронців збентежила фраза в пісні "А ты мне в Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку". У цих словах вони розгледіли сексуальний підтекст стосовно армії РФ.

Власники кафе запевняють, що пісні вже 13 років, і жодного політичного контексту вона точно не має.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.