"Не чекаю на букет від чоловіка": Єфросиніна чесно сказала, що думає про 8 березня
Ведуча та блогерка Марія Єфросиніна звернулася до українок. Вона пояснила, чому для неї 8 березня "не про святкування", а також розповіла, що робить у цей день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який ведуча розмістила в Instagram.
"Особисто я сьогодні не чекаю на малюнок від сина чи на букет від чоловіка. Для мене цей день вже багато років не про святкування взагалі. Це привід в котре згадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, щоб ми мали доступ до базових прав людини", - написала Єфросиніна.
"Могли навчатися, голосувати, працювати на колись “виключно чоловічих” посадах, претендувати на гідну оплату праці… Рівність і повага - це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею", - додала вона.
За словами ведучої, кожна жінка може обирати те, що вона хоче: ходити на підборах, керувати заводом, бути матір'ю або не народжувати, а також захищати свою країну на війні. Саме тому цього дня Єфросиніна не святкує, а розмірковує та багато чого планує.
Допис Єфросиніної (скріншот)
"Мені одного дня замало, щоб це все здійснити. Тому оголошую цей березень - Березнем Жінок! І присвячую його вам", - написала зірка.
Також вона звернулася до усіх дівчат, дорослих та ні. Ведуча закликала українок подивитися у дзеркало, та побачити там себе - красиву, нестримну, вільну, і усміхнутися.
"Я захоплююся вами!" - додала Єфросиніна.
Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна пригадала вечір перед повномасштабним вторгненням РФ.
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