Поранена лікарка врятувала дівчинку у Дніпрі: відлік йшов буквально на хвилини

Світлана того дня разом із чоловіком була вдома. Від загибелі її врятувало просто диво – вибуховою хвилею її відкинуло убік.

"Я навіть не почула вибуху, я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, як мене відкинуло з кімнати в коридор. Два під'їзди обрушилися, там страшне, що робилося, дим, буквально все горіло, люди кричали", - згадує вона.

Разом із чоловіком вони вискочили надвір у чому були. Вона має 36-річний медичний досвід і відразу ж кинулася рятувати поранених.

"Я дитячий лікар і одразу побачила, що за метри 20 від нашого під'їзду лежить дівчинка. Я одразу її впізнала, вона з нашого під'їзду, звуть Мирослава", - розповіла Світлана.

Під час вибуху 9-річна Мирослава була біля будинку. Вона вийшла на прогулянку з бабусею, і та зайшла до хати на хвилинку, де її й застав вибух. Жінка вціліла й одразу ж кинулася надвір шукати внучку.

"Я бігала, кричала, все сиплеться у двір до нас, її ніде немає. Молодий чоловік, не знаю, як його звуть, я дуже йому вдячна за першу допомогу моїй Мирославі. А потім прибігла Світлана Юріївна і кричить, що треба заводити машину, поїхали", - описала бабуся дівчинки ситуацію.

Стан дитини був дуже важким, її вдарило уламком плити, була велика крововтрата.

"У неї були рвані рани, там вже не було одягу, не було шкіри, кістки було видно. Коли люди кричать і дітлахи - це ще не найстрашніше. Страшне - коли вони вже не кричать", - додала лікар.

Автомобіль Світлани вже був без вікон, з розбитими дверима, але завівся. Дівчинку за лічені хвилини доставили до лікарні та одразу взяли до операційної. Це той випадок, коли хвилини реально врятували дитину життя.

"Є таке поняття "золота година", якщо допомога надана в цей період, то набагато кращий прогноз", - наголошують медики.

У Мирослави сильно травмовані ніжки, їх лікарі практично збирали частинами. Попереду дівчинку чекає складна реабілітація. Вона зараз одна з найважчих у лікарні. Медики сподіваються, що дівчинка зможе не лише ходити, а й танцювати.

"Стан дитини набагато кращий, вона у свідомості, у повному обсязі харчується", - додають лікарі.

А рідні дівчинки продовжують дякувати своїй сусідці, яка просто врятувала життя Мирославі. Світлана каже, що робила саме те, що й мала на той момент – рятувала життя.