ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не будьте як я": Аlyona Аlyona перенесла складну операцію

Новость на русском →
Четвер 02 лютого 2023 11:59
"Не будьте як я": Аlyona Аlyona перенесла складну операцію Аlyona Аlyona перенесла операцію (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) розповіла шанувальникам, що їй зробила операцію. Вона зазначила, що до операції призвело самолікування.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, зараз дуже багато людей, які виїхали до Європи, займаються самолікуванням. Все через те, що їхній лікар дуже далеко. Однак, так робити не можна.

Виконавиця каже, що це потім призводить до поганих наслідків.

"Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" - закликала прихильників виконавиця.

&quot;Не будьте як я&quot;: Аlyona Аlyona перенесла складну операціюAlyona Alyona перенесла операцію (скрін)

Як пройшла операція

Після операції Alyona Alyona вийшла на зв'язок з шанувальниками і повідомила, що з нею все гаразд:

"Операція була вчора, зараз зі мною все добре. Подробиці не запитуйте - не буду розповідати. Я жива-здорова, трішечки десь щось болить, але все буде добре", - коротко сказала вона.

Також зірка зазначила, що перед операцією їй вимірювали тиск. Результати показали, що в неї тиск як у космонавта - 117 на 80.

&quot;Не будьте як я&quot;: Аlyona Аlyona перенесла складну операцію

&quot;Не будьте як я&quot;: Аlyona Аlyona перенесла складну операціюAlyona Alyona перенесла операцію (скрін)

Раніше Alyona Alyona повідомляла, що у її родині сталося горе.

Також виконавиця розповідала, навіщо робить фото в стилі "ню".

Читайте РБК-Україна в Google News
Аlyona Аlyonа операция певец рэп