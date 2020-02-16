НБУ сделал важное заявление об укреплении гривны: что изменится

Курс доллара в Украине (фото: УНИАН)

В НБУ считают, что укрепление гривны позитивно скажется на экономике Украины

Курс доллара в Украине остается стабильно низким. Иногда на валютном рынке наблюдаются скачки, но гривна возвращается в начальное положение. Несмотря на то, что укрепление гривны и ее минимумы в течение зимы являются непривычным явлением для украинской валюты, текущий курс доллара является важным фактором для повышения доверия и снижения рыночных ставок.

В НБУ отметили, что укрепление национальной валюты Украины является важным фактором для повышения доверия к ней, снижения рыночных ставок и ускорения роста экономики. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации. Он напомнил, что прошлый год показал способность гривны не только дешеветь, но и существенно укрепляться.

"Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими", - сказал Чурий.

По данным Чурия, при высоких ставках не будет развития кредитования и устойчивого роста экономики. Также Чурий подчеркнул, что Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования, а бизнесу целесообразно хеджировать риски, связанные с колебаниями курса.

Напомним, что эксперты прогнозируют снижение курса доллара. В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.