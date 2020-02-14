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Экономика Украины резко замедлила рост в конце 2019 года

Новости » Экономика     14.02.2020 - 16:09
Экономика Украины резко замедлила рост в конце 2019 года
Фото: Авдеевский коксохим (РБК-Украина)

Рост ВВП в IV квартале замедлился до 1,5%

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Экономика Украины резко замедлила рост в конце 2019 года

www.ukrstat.gov.ua

Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,5%, во II квартале - на 4,6%, в III квартале - на 4,1%.

Напомним, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время, по данным НБУ, в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

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