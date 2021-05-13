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В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

Автор: Роман Мирончук

В Украине мошенники чаще всего поделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007-го. При этом обычно их сбывают в заведениях торговли, быстрого питания и на автозаправочных станциях.

Об этом сообщает Нацбанк.

Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

"Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - заявили в НБУ.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества подделок, которые были изъяты. При этом их качество достаточно низкое.

Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:

  • 100 гривен - на 40%;
  • 50 гривен - на 32%;
  • 20 гривен - на 4,5%;
  • 5 и 10 гривен - на 36%.

Подделка иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США - 86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты;
  • евро - 12%;
  • российские рубли и английские фунты стерлингов - 2%.

Чаще всего подделывались иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 долларов США - 95% от общего количества изъятых поддельных долларов США;
  • 50 и 500 евро - 30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро.
  • 5000 и 1000 российских рублей - 74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.

Напомним, в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.

Мы также писали о том, что в Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют.

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