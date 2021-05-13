В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

В Украине мошенники чаще всего поделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007-го. При этом обычно их сбывают в заведениях торговли, быстрого питания и на автозаправочных станциях.
Об этом сообщает Нацбанк.
Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.
"Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - заявили в НБУ.
По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества подделок, которые были изъяты. При этом их качество достаточно низкое.
Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:
Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
Чаще всего подделывались иностранные банкноты таких номиналов:
Напомним, в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.
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