У НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

В Україні шахраї найчастіше поробляють банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень 2007-го. При цьому зазвичай їх збувають в закладах торгівлі, швидкого харчування і на автозаправних станціях.
Про це повідомляє Нацбанк.
Їх кількість склала близько 60% і 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.
"Це пов'язано з тим, що банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту", - заявили в НБУ.
За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 4% від загальної кількості підробок, які були вилучені. При цьому їх якість досить низька.
Також за підсумками минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:
Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:
Найчастіше підроблялися Іноземні банкноти таких номіналів:
Нагадаємо, в Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.
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