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У НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

Автор: Роман Мирончук

В Україні шахраї найчастіше поробляють банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень 2007-го. При цьому зазвичай їх збувають в закладах торгівлі, швидкого харчування і на автозаправних станціях.

Про це повідомляє Нацбанк.

Їх кількість склала близько 60% і 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

"Це пов'язано з тим, що банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту", - заявили в НБУ.

За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 4% від загальної кількості підробок, які були вилучені. При цьому їх якість досить низька.

Також за підсумками минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:

  • 100 гривень - на 40%;
  • 50 гривень - на 32%;
  • 20 гривень - на 4,5%;
  • 5 і 10 гривень - на 36%.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

  • долари США - 86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти;
  • Євро - 12%;
  • російські рублі і англійські фунти стерлінгів - 2%.

Найчастіше підроблялися Іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 доларів США - 95% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США;
  • 50 і 500 євро - 30% і 29% від загальної кількості вилучених підроблених євро.
  • 5000 і 1000 російських рублів - 74% і 26% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів.

Нагадаємо, в Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.

Ми також писали про те, що в Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют.

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