В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

В Украине мошенники чаще всего поделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007-го. При этом обычно их сбывают в заведениях торговли, быстрого питания и на автозаправочных станциях.

Об этом сообщает Нацбанк .

Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

"Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - заявили в НБУ.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества подделок, которые были изъяты. При этом их качество достаточно низкое.

Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:

100 гривен - на 40%;

50 гривен - на 32%;

20 гривен - на 4,5%;

5 и 10 гривен - на 36%.

Подделка иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США - 86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты;

евро - 12%;

российские рубли и английские фунты стерлингов - 2%.

Чаще всего подделывались иностранные банкноты таких номиналов: