В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине
В Украине мошенники чаще всего поделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007-го. При этом обычно их сбывают в заведениях торговли, быстрого питания и на автозаправочных станциях.
Об этом сообщает Нацбанк.
Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.
"Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - заявили в НБУ.
По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества подделок, которые были изъяты. При этом их качество достаточно низкое.
Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:
- 100 гривен - на 40%;
- 50 гривен - на 32%;
- 20 гривен - на 4,5%;
- 5 и 10 гривен - на 36%.
Подделка иностранной валюты
Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США - 86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты;
- евро - 12%;
- российские рубли и английские фунты стерлингов - 2%.
Чаще всего подделывались иностранные банкноты таких номиналов:
- 100 долларов США - 95% от общего количества изъятых поддельных долларов США;
- 50 и 500 евро - 30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро.
- 5000 и 1000 российских рублей - 74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.
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