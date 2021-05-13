У НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

В Україні шахраї найчастіше поробляють банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень 2007-го. При цьому зазвичай їх збувають в закладах торгівлі, швидкого харчування і на автозаправних станціях.

Про це повідомляє Нацбанк .

Їх кількість склала близько 60% і 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

"Це пов'язано з тим, що банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту", - заявили в НБУ.

За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 4% від загальної кількості підробок, які були вилучені. При цьому їх якість досить низька.

Також за підсумками минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:

100 гривень - на 40%;

50 гривень - на 32%;

20 гривень - на 4,5%;

5 і 10 гривень - на 36%.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США - 86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти;

Євро - 12%;

російські рублі і англійські фунти стерлінгів - 2%.

Найчастіше підроблялися Іноземні банкноти таких номіналів: