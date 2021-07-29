НБУ раскрыл новую схему мошенников: берегите свои деньги и данные!

Как действуют мошенники

Аферисты создают сайты якобы с системой BankID НБУ. Так, уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован.

Как распознать "развод"

Система BankID НБУ и его сайт не требуют сбора любой информации пользователей. Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более - платежных карточек. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка в поставщика услуги.

Обратите внимание

Взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, принадлежащих участникам системы. Подробный перечень участников системы содержится здесь.

"В то же время для предотвращения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети Интернет, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua", - сказано в сообщении банка.