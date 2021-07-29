НБУ розкрив нову схему шахраїв: бережіть свої гроші і дані!

Шахраї в Україні створюють сайти, які бачать себе за систему BankID НБУ.
Про це повідомили на сайті Національного банку України.
Аферисти створюють сайти нібито з системою BankID НБУ. Так, вже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки і фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований.
Система BankID НБУ і його сайт не вимагають збору будь-якої інформації Користувачів. Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і тим більше - платіжних карток. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від його банку в постачальника послуги.
Взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, що належать учасникам системи. Докладний перелік учасників системи міститься тут.
"Водночас для запобігання ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обережними й ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua", - сказано в повідомленні банку.
Як ми раніше писали, шахраї в Україні вигадують всі нові способи дурити довірливих людей.