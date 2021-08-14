В НБУ назвали самые "популярные" методы мошенничества с картами

В Украине аферисты научились красть деньги своих жертв со счетов и банковских карточек используя банкоматы, терминалы, интернет и методы социальной инженерии, и активно оттачивают свое "мастерство".
В Национальном банке назвали основные мошеннические схемы с картами, передает УНН.
Также регулятор обращает внимание на проблематику обработки рисков несоблюдения или нарушения банками требований и рекомендаций, касающихся финансового мониторинга, что создает дополнительную почву для внедрения злоумышленниками своих преступных схем.
Мошенничество с использованием банкомата:
снятие наличных денег при помощи "белого" пластика;
использование скимминговых инструментов, то есть копирование данных платежных карт, в том числе с магнитной полосы, запись ПИН-кода и прочее;
снятие средств в банкомате без отражения этой операции на счете - Transaction Reversal Fraud;
снятие наличных держателем карты без ее физического получения - Cash Trapping;
В интернете:
использование вредоносного ПО - вирусов, поддельных сайтов с целью компрометации реквизитов электронных платежных средств и/или логинов/паролей доступа к системам интернет/мобильного банкинга;
продажа или передача таких скомпрометированных данных.
В терминальной сети:
операции с поддельной/похищенной/потерянной платежной картой;
получение наличных через кассу банка по поддельным документам и платежной карте;
дублирующие операции кассира/оператора;
проведение несанкционированного/неточного списания - то есть когда отличается сумма на чеке и сумма в расчете;
компрометация кассиром данных платежной карты при расчетах в торгово-сервисной сети;
использование накладок (скиммеров) на терминалах, с помощью которых при осуществлении расчета можно считывать и передавать данные карты (с договоренностью с кассирами);
установка вирусов, которые повреждают ПО терминалов.
В системах дистанционного обслуживания:
Вмешательство, а также установка вирусов, которые повреждают ПО компьютеров и перехватывают пароли доступа к счетам, информацию из секретных ключей/токенов и прочее.
Социальная инженерия:
Мошенники входят в доверие к владельцам счетов или карт, и выманивают их персональные данные, реквизиты платежных карточек, или побуждают осуществить перевод средств злоумышленникам.