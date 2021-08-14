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В НБУ назвали самые "популярные" методы мошенничества с картами

Автор: Владимир Костырин

В Украине аферисты научились красть деньги своих жертв со счетов и банковских карточек используя банкоматы, терминалы, интернет и методы социальной инженерии, и активно оттачивают свое "мастерство".

В Национальном банке назвали основные мошеннические схемы с картами, передает УНН.

Также регулятор обращает внимание на проблематику обработки рисков несоблюдения или нарушения банками требований и рекомендаций, касающихся финансового мониторинга, что создает дополнительную почву для внедрения злоумышленниками своих преступных схем.

Мошенничество с использованием банкомата:

  • снятие наличных денег при помощи "белого" пластика;
  • использование скимминговых инструментов, то есть копирование данных платежных карт, в том числе с магнитной полосы, запись ПИН-кода и прочее;
  • снятие средств в банкомате без отражения этой операции на счете - Transaction Reversal Fraud;
  • снятие наличных держателем карты без ее физического получения - Cash Trapping;

В интернете:

  • использование вредоносного ПО - вирусов, поддельных сайтов с целью компрометации реквизитов электронных платежных средств и/или логинов/паролей доступа к системам интернет/мобильного банкинга;
  • продажа или передача таких скомпрометированных данных.

В терминальной сети:

  • операции с поддельной/похищенной/потерянной платежной картой;
  • получение наличных через кассу банка по поддельным документам и платежной карте;
  • дублирующие операции кассира/оператора;
  • проведение несанкционированного/неточного списания - то есть когда отличается сумма на чеке и сумма в расчете;
  • компрометация кассиром данных платежной карты при расчетах в торгово-сервисной сети;
  • использование накладок (скиммеров) на терминалах, с помощью которых при осуществлении расчета можно считывать и передавать данные карты (с договоренностью с кассирами);
  • установка вирусов, которые повреждают ПО терминалов.

В системах дистанционного обслуживания:

Вмешательство, а также установка вирусов, которые повреждают ПО компьютеров и перехватывают пароли доступа к счетам, информацию из секретных ключей/токенов и прочее.

Социальная инженерия:

Мошенники входят в доверие к владельцам счетов или карт, и выманивают их персональные данные, реквизиты платежных карточек, или побуждают осуществить перевод средств злоумышленникам.

Ранее эксперты объяснили, как защитить деньги на карте от мошенников, и назвали способы о которых все знают, но часто игнорируют.

Напомним также, что перед этим в полиции раскрыли ному схему мошенничества, где нужен только номер телефона.

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