В НБУ назвали самые "популярные" методы мошенничества с картами

В Украине аферисты научились красть деньги своих жертв со счетов и банковских карточек используя банкоматы, терминалы, интернет и методы социальной инженерии, и активно оттачивают свое "мастерство".

Также регулятор обращает внимание на проблематику обработки рисков несоблюдения или нарушения банками требований и рекомендаций, касающихся финансового мониторинга, что создает дополнительную почву для внедрения злоумышленниками своих преступных схем.

Мошенничество с использованием банкомата:

снятие наличных денег при помощи "белого" пластика;

использование скимминговых инструментов, то есть копирование данных платежных карт, в том числе с магнитной полосы, запись ПИН-кода и прочее;

снятие средств в банкомате без отражения этой операции на счете - Transaction Reversal Fraud;

снятие наличных держателем карты без ее физического получения - Cash Trapping;

В интернете:

использование вредоносного ПО - вирусов, поддельных сайтов с целью компрометации реквизитов электронных платежных средств и/или логинов/паролей доступа к системам интернет/мобильного банкинга;

продажа или передача таких скомпрометированных данных.

В терминальной сети:

операции с поддельной/похищенной/потерянной платежной картой;

получение наличных через кассу банка по поддельным документам и платежной карте;

дублирующие операции кассира/оператора;

проведение несанкционированного/неточного списания - то есть когда отличается сумма на чеке и сумма в расчете;

компрометация кассиром данных платежной карты при расчетах в торгово-сервисной сети;

использование накладок (скиммеров) на терминалах, с помощью которых при осуществлении расчета можно считывать и передавать данные карты (с договоренностью с кассирами);

установка вирусов, которые повреждают ПО терминалов.

В системах дистанционного обслуживания:

Вмешательство, а также установка вирусов, которые повреждают ПО компьютеров и перехватывают пароли доступа к счетам, информацию из секретных ключей/токенов и прочее.

Социальная инженерия:

Мошенники входят в доверие к владельцам счетов или карт, и выманивают их персональные данные, реквизиты платежных карточек, или побуждают осуществить перевод средств злоумышленникам.