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Ее называли "тетя-суп": история женщины, спасенной с "Азовстали"

Наталья из Мариуполя два месяца готовила людям еду на "Азовстали" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во время очередной эвакуации мирных людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе - освободили и украинку Наталью. Она два месяца и четыре дня готовила еду для всех людей, которые оказались в катакомбах.

Об истории героини рассказали в сети.

Детали истории

В бомбоубежищах более двух месяцев Наталья кормила всех. Она готовила еду, за что дети прозвали ее "тетя-суп", так как не все могли сразу запомнить ее имя.

Наталью называли дети "тетя-суп" (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

По словам Натальи, с собой она привезла рисунки детей, которые в блокаде рисовали вкусности из мирной жизни. Потом они пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консервах становились вкуснейшей в мире пиццей.

Напомним, что сейчас на территории завода "Азовсталь" все еще находятся военные полка "Азов", которые не сдаются и борются с оккупантами до конца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.

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Ранее мы рассказывали о том, что защитники Мариуполя дали пресс-конференцию 8 мая.

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Мариуполь