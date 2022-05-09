Ее называли "тетя-суп": история женщины, спасенной с "Азовстали"

Во время очередной эвакуации мирных людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе - освободили и украинку Наталью. Она два месяца и четыре дня готовила еду для всех людей, которые оказались в катакомбах.
Об истории героини рассказали в сети.
В бомбоубежищах более двух месяцев Наталья кормила всех. Она готовила еду, за что дети прозвали ее "тетя-суп", так как не все могли сразу запомнить ее имя.
Наталью называли дети "тетя-суп" (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)
По словам Натальи, с собой она привезла рисунки детей, которые в блокаде рисовали вкусности из мирной жизни. Потом они пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консервах становились вкуснейшей в мире пиццей.
Напомним, что сейчас на территории завода "Азовсталь" все еще находятся военные полка "Азов", которые не сдаются и борются с оккупантами до конца.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.
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