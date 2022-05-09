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Її називали "тьотя-суп": історія жінки, врятованої з "Азовсталі"

Наталя з Маріуполя два місяці готувала людям їжу на "Азовсталі" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час чергової евакуації мирних людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі - звільнили й українку Наталію. Вона два місяці та чотири дні готувала їжу для всіх людей, які опинилися в катакомбах.

Про історію героїні розповіли в мережі.

Деталі історії

У бомбосховищах більше двох місяців Наталя годувала всіх. Вона готувала їжу, за що діти прозвали її "тьотя-суп", через те, що не всі могли відразу запам'ятати її ім'я.

Наталію називали діти "тьотя-суп" (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

За словами Наталії, з собою вона привезла малюнки дітей, які в блокаді малювали смаколики з мирного життя. Потім вони намагалися втілити "картинку" з наявних продуктів. Так тісто на воді й консервах ставали смачною у світі піцою.

Нагадаємо, що зараз на території заводу "Азовсталь" все ще знаходяться військові полку "Азов", які не здаються і борються з окупантами до кінця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, з "Азовсталі" вдалося врятувати більше трьохсот людей - жінок, дітей.

Також читайте, що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя.

Раніше ми розповідали про те, що захисники Маріуполя дали прес-конференцію 8 травня.

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Маріуполь