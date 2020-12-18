Называл трагедию показухой: скандальный рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину

Российский рэпер Моргенштерн, который отличился скандалом в Одессе в прошлом году, собрался с концертами в Украину. Три выступления артиста анонсированы на июнь 2021 года. 3 июня состоится первый сольный концерт Моргенштерна в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье. Анонсы концертов появились на странице владельца сайта Контрамарка Александра Порядченко.

"Он поселился в головах многих жителей пост-совка. Даже в головах тех, кого его откровенно ненавидит и называет полной безвкусицей. Людям не обязательно слушать его музыку. Достаточно лишь подумать: “Что же Моргенштерн выкинет дальше?” - и все. Его социальный капитал растет так же быстро, как и банковский счет", - написал на странице в Facebook Порядченко.



В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новость о приезде российского рэпера.

Дно.

Он гениален в хайпе, провокации и продвижении. Как музыкант он посредственность, но ему это хорошо известно. Будет очень крутой продюсер, когда наиграется в выступления.

Якщо цього типа пустять в Україну.

Виникає тільки одне запитання: Навіщо я це все прочитав?

Скандал с рэпером в Одессе

Пожар в Одессе 4 декабря 2019 года стал днем национального траура, но российский музыкант Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой" и призвал вместо дня траура устроить "день крика". Он позволил себе такие высказывания со сцены одесского клуба Palladium. Российский исполнитель развлекал публику на выходных, несмотря на трагические события в городе.

"Давайте устроим вместо дня траура, день крика, сху*ли пожарных проверок нет в городе", - заявил со сцены музыкант.

Как мы ранее писали, ранее запрещенный СБУ рэпер Баста собрался с концертом в Украину.