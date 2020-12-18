Називав трагедію показухою: скандальний репер Моргенштерн зібрався з концертами в Україну

Російський репер Моргенштерн, який відзначився скандалом в Одесі в минулому році, зібрався з концертами в Україну. Три виступи артиста анонсовані на червень 2021 року. 3 червня відбудеться перший сольний концерт Моргенштерна у Києві, 4 червня – у Харкові, а 6 червня – в Запоріжжі. Анонси концертів з'явилися на сторінці власника сайту Контрамарка Олександра Порядченко.

"Він оселився в головах багатьох жителів пост-совку. Навіть у головах тих, кого його відверто ненавидить і називає повною відсутністю смаку. Людям не обов'язково слухати його музику. Досить лише подумати: "Що ж Моргенштерн викине далі?" - і все. Його соціальний капітал зростає так само швидко, як і банківський рахунок", - написав на сторінці у Facebook Порядченко.



В коментарях українці відразу ж відреагували на новину про приїзд російського репера.

Дно.

Він геніальний в хайпі, провокації і просуванні. Як музикант він посередність, але йому це добре відомо. Буде дуже крутий продюсер, коли награється у виступи.

Якщо цього типу пустять в Україну.

Виникає тільки одне запитання: Навіщо я це все прочитавши?

Скандал з репером в Одесі

Пожежа в Одесі 4 грудня 2019 року стала днем національної жалоби, але російський музикант Алішер Моргенштерн (Morgenshtern) назвав скорботу українців "гове**ою показухою" і закликав замість дня жалоби влаштувати "день крику". Він дозволив собі такі висловлювання зі сцени одеського клубу Palladium. Російський виконавець розважав публіку на вихідних, всупереч трагічним подіям у місті.

"Давайте влаштуємо замість дня жалоби, день крику, сх*и пожежних перевірок немає в місті", - заявив зі сцени музикант.

Як ми раніше писали, раніше заборонений СБУ репер Баста зібрався з концертом в Україну.