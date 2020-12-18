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Называл трагедию показухой: скандальный рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину

Пятница 18 декабря 2020 14:59
Называл трагедию показухой: скандальный рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину
Рэпер Моргенштерн едет в Украину (фото: instagram.com.morgen shtern)
Автор: Людмила Жукова

Российский рэпер Моргенштерн, который отличился скандалом в Одессе в прошлом году, собрался с концертами в Украину. Три выступления артиста анонсированы на июнь 2021 года. 3 июня состоится первый сольный концерт Моргенштерна в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье. Анонсы концертов появились на странице владельца сайта Контрамарка Александра Порядченко.

"Он поселился в головах многих жителей пост-совка. Даже в головах тех, кого его откровенно ненавидит и называет полной безвкусицей. Людям не обязательно слушать его музыку. Достаточно лишь подумать: “Что же Моргенштерн выкинет дальше?” - и все. Его социальный капитал растет так же быстро, как и банковский счет", - написал на странице в Facebook Порядченко.

Называл трагедию показухой: скандальный рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину
В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новость о приезде российского рэпера.

  • Дно.
  • Он гениален в хайпе, провокации и продвижении. Как музыкант он посредственность, но ему это хорошо известно. Будет очень крутой продюсер, когда наиграется в выступления.
  • Якщо цього типа пустять в Україну.
  • Виникає тільки одне запитання: Навіщо я це все прочитав?

Скандал с рэпером в Одессе

Пожар в Одессе 4 декабря 2019 года стал днем национального траура, но российский музыкант Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой" и призвал вместо дня траура устроить "день крика". Он позволил себе такие высказывания со сцены одесского клуба Palladium. Российский исполнитель развлекал публику на выходных, несмотря на трагические события в городе.

"Давайте устроим вместо дня траура, день крика, сху*ли пожарных проверок нет в городе", - заявил со сцены музыкант.

Palladium, сегодня, концерт Morgenshtern "...Давайте устроим вместо дня траура день крика..." На видео маты

Posted by Подслушано Одесса on Sunday, December 8, 2019

Как мы ранее писали, ранее запрещенный СБУ рэпер Баста собрался с концертом в Украину.

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