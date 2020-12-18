Називав трагедію показухою: скандальний репер Моргенштерн зібрався з концертами в Україну

Репер Моргенштерн їде в Україну (фото: instagram.com.morgen shtern)

Російський репер Моргенштерн, який відзначився скандалом в Одесі в минулому році, зібрався з концертами в Україну. Три виступи артиста анонсовані на червень 2021 року. 3 червня відбудеться перший сольний концерт Моргенштерна у Києві, 4 червня – у Харкові, а 6 червня – в Запоріжжі. Анонси концертів з'явилися на сторінці власника сайту Контрамарка Олександра Порядченко.

"Він оселився в головах багатьох жителів пост-совку. Навіть у головах тих, кого його відверто ненавидить і називає повною відсутністю смаку. Людям не обов'язково слухати його музику. Досить лише подумати: "Що ж Моргенштерн викине далі?" - і все. Його соціальний капітал зростає так само швидко, як і банківський рахунок", - написав на сторінці у Facebook Порядченко.



В коментарях українці відразу ж відреагували на новину про приїзд російського репера.

Дно.

Він геніальний в хайпі, провокації і просуванні. Як музикант він посередність, але йому це добре відомо. Буде дуже крутий продюсер, коли награється у виступи.

Якщо цього типу пустять в Україну.

Виникає тільки одне запитання: Навіщо я це все прочитавши?

Скандал з репером в Одесі

Пожежа в Одесі 4 грудня 2019 року стала днем національної жалоби, але російський музикант Алішер Моргенштерн (Morgenshtern) назвав скорботу українців "гове**ою показухою" і закликав замість дня жалоби влаштувати "день крику". Він дозволив собі такі висловлювання зі сцени одеського клубу Palladium. Російський виконавець розважав публіку на вихідних, всупереч трагічним подіям у місті.

"Давайте влаштуємо замість дня жалоби, день крику, сх*и пожежних перевірок немає в місті", - заявив зі сцени музикант.

Palladium, сьогодні, концерт Morgenshtern "...Давайте влаштуємо замість дня жалоби день крику..." На відео мати Posted by Подслушано Одеса on Sunday, December 8, 2019

Як ми раніше писали, раніше заборонений СБУ репер Баста зібрався з концертом в Україну.