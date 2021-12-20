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Как назвать ребенка в 2022 году: самые счастливые имена для мальчиков и девочек

Автор: Styler

Какие имена выбрать для мальчиков и девочек, которые родятся в 2022 году? Конечно, существует множество вариантов. Особенно сегодня, когда родители стараются давать своим детям необычные или редкие имена.

Но есть некоторые имена, на которые вы должны обратить внимание в Год Синего Водяного Тигра в первую очередь. Ведь, по словам психологов и астрологов, именно они являются самыми счастливыми.

Предлагаем и вам ознакомиться с вариантами самых счастливых имен для деток, рожденных в 2022-м.

Топ-10 имен для мальчиков в 2022 году:

  • Александр
  • Артем
  • Богдан
  • Владимир
  • Максим
  • Михаил
  • Ярослав
  • Даниил
  • Василий
  • Марк

Топ-10 имен для девочек в 2022 году:

  • Кристина
  • Ольга
  • Ксения
  • Анастасия
  • Кира
  • Дарья
  • Александра
  • Яна
  • Татьяна
  • Николь

Добавим, что основными качествами детей, которые появятся на свет в 2022 году, станут отважность, храбрость и доброта.

Они всегда будут готовы идти на риск ради справедливости и защиты слабых.

Под знаком Тигра родились многие революционеры, военачальники и просто прекрасные и успешные руководители.

Как называют детей в Украине сегодня?

Сегодня самые популярные имена, которые дают родители своим новорожденным детям-мальчикам, это: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Девочек украинцы называют чаще всего Аннами, Софийками, Мариями, Викториями. Также популярны имена Дарья, Вероника и Полина.

Выбор имя ребенка - право родителей. Кто в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям.

Однако помните: все выше перечисленные имена своим детям стоит давать только в том случае, если они нравятся прежде всего вам - будущим родителям.

Напомним, недавно психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения.

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