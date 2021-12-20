Как назвать ребенка в 2022 году: самые счастливые имена для мальчиков и девочек

Топ-10 имен для мальчиков в 2022 году:

Александр

Артем

Богдан

Владимир

Максим

Михаил

Ярослав

Даниил

Василий

Марк

Топ-10 имен для девочек в 2022 году:

Кристина

Ольга

Ксения

Анастасия

Кира

Дарья

Александра

Яна

Татьяна

Николь

Добавим, что основными качествами детей, которые появятся на свет в 2022 году, станут отважность, храбрость и доброта.

Они всегда будут готовы идти на риск ради справедливости и защиты слабых.

Под знаком Тигра родились многие революционеры, военачальники и просто прекрасные и успешные руководители.

Как называют детей в Украине сегодня?

Сегодня самые популярные имена, которые дают родители своим новорожденным детям-мальчикам, это: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Девочек украинцы называют чаще всего Аннами, Софийками, Мариями, Викториями. Также популярны имена Дарья, Вероника и Полина.

Выбор имя ребенка - право родителей. Кто в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям.

Однако помните: все выше перечисленные имена своим детям стоит давать только в том случае, если они нравятся прежде всего вам - будущим родителям.