Як назвати дитину у 2022 році: найщасливіші імена для хлопчиків і дівчаток

Які імена вибрати для хлопчиків і дівчаток, які народяться у 2022 році? Звісно, існує безліч варіантів. Особливо сьогодні, коли батьки стараються давати своїм дітям незвичні чи рідкісні імена.

Але існують деякі імена, на які слід звернути увагу у Рік Синього Водяного Тигра в першу чергу. Адже, за словами психологів і астрологів, саме вони є найщасливішими.