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Як назвати дитину у 2022 році: найщасливіші імена для хлопчиків і дівчаток

Автор: Styler

Які імена вибрати для хлопчиків і дівчаток, які народяться у 2022 році? Звісно, існує безліч варіантів. Особливо сьогодні, коли батьки стараються давати своїм дітям незвичні чи рідкісні імена.

Але існують деякі імена, на які слід звернути увагу у Рік Синього Водяного Тигра в першу чергу. Адже, за словами психологів і астрологів, саме вони є найщасливішими.

Пропонуємо і вам ознайомитися з варіантами найщасливіших імен для діток, народжених в 2022-му.

Топ-10 імен для хлопчиків у 2022 році:

  • Олександр
  • Артем
  • Богдан
  • Володимир
  • Максим
  • Михайло
  • Ярослав
  • Данило
  • Василь
  • Марк

Топ-10 імен для дівчаток у 2022 році:

  • Христина
  • Ольга
  • Ксенія
  • Анастасія
  • Кіра
  • Дар'я
  • Олександра
  • Яна
  • Тетяна
  • Ніколь

Додамо, що основними якостями дітей, які з'являться на світ у 2022 році, стануть відважність, хоробрість і доброта.

Вони завжди будуть готові йти на ризик заради справедливості і захисту слабких.

Під знаком Тигра народилися багато революціонерів, воєначальників і просто прекрасних й успішних керівників.

Як називають дітей в Україні сьогодні?

Сьогодні найпопулярніші імена, які дають батьки своїм новонародженим дітям-хлопчикам, це: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Дівчаток українці називають найчастіше Аннами, Софійками, Маріями, Вікторіями. Також популярні імена Дар’я, Вероніка і Поліна.

Вибір ім’я дитини - право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям.

Однак пам'ятайте: усі вище перечислені імена своїм дітям варто давати лише у тому випадку, якщо вони подобаються перш за все вам - майбутнім батькам.

Нагадаємо, нещодавно психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші стосунки.

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