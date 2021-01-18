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Названы "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом

Автор: Светлана Мащенко

Названы самые "живучие" автомобили, которые не боятся большого пробега. В перечне 15 машин разных марок с различными кузовами, которые зарекомендовали себя, как надежные, выносливые и "неубиваемые".

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Даже со временем эти авто вызывают минимум проблем с эксплуатацией, говорится на сайте finance.ua.

Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.

Топ 15 самых надежных авто с пробегом:

  • Hyundai i10,
  • Ford Ka,
  • VW Polo,
  • SEAT Ibiza,
  • Mazda MX-5,
  • BMW 2 Series,
  • Honda CR-V,
  • Skoda Kodiaq,
  • Volkswagen Golf,
  • Honda Civic,
  • Ford C-Max,
  • Honda Insight,
  • Toyota Prius,
  • Suzuki Jimny
  • Lexus RX.

Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.

Ранее в сети показали раритетное фото предка "Запорожца", и выглядело авто весьма необычно.

Также мы писали, что некоторым украинцам придется заплатить налог на автомобиль.

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