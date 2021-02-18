Названы все условия для "зеленых" зон карантина в Украине

Карантин в Украине продлили до 30 апреля и снова ввели разделение на разноцветные зоны – "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". "Красную" зону будут вводить отдельным решением на основании эпидемиологической ситуации. Стали известны условия, при которых могут ввести "зеленую" зону.
Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовали на "Урядовом портале".
"Зеленая" зона карантина – это пересмотр ограничений в сторону смягчения. Этот уровень устанавливается по всей территории Украины одновременно при таких условиях:
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области;
Коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от количества тестов (методом ПЦР и определение антигена SARS-CoV-2).
Как объяснил глава Минздрава Максим Степанов, показатели больных гриппом и ОРВИ также будут учитывать, ведь есть люди, которые не делают тесты, а просто берут больничный.
С 24 февраля в Украине будет действовать "желтый" уровень карантина, при котором действуют ограничения, но сравнительно мягкие:
Обязательный масочный режим в общественных зданиях и транспорте.
Запрещено находиться на улице без документов и оставлять самовольно места самоизоляции.
Массовые мероприятия можно проводить, но из расчета 4 кв. м на одного человека или на 50% наполненности каждого помещения.
Спортивные матчи и соревнования могут проводиться только наполняемостью зрителями на 50% мест и при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра.
Кинотеатры, театры и учреждения культуры имеют право принимать посетителей с наполняемостью залов на 50%.
В транспорте разрешено перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения.
Дискотеки, ночные клубы и банкеты – запрещены, но разрешена работа кафе, баров и ресторанов до 24:00 и после 7:00. Столики должны быть на расстоянии 2 метров, а за одним должно быть не более 4 посетителей. Маски разрешено снимать только за столом.
Запрещены массовые мероприятия в школах, а также в заведениях, где есть инфицированные более 50% - необходимо отправляться на самоизоляцию.
Запрещены услуги по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и организаций, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги.
Запрещены плановые госпитализации, кроме экстренных случаев, помощь роженицам и беременным, новорожденным.
Спортивные залы и фитнес-центры должны обеспечить соблюдение дистанции в 10 кв. м для посетителей.