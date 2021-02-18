Названы все условия для "зеленых" зон карантина в Украине

Карантин в Украине продлили до 30 апреля и снова ввели разделение на разноцветные зоны – "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". "Красную" зону будут вводить отдельным решением на основании эпидемиологической ситуации. Стали известны условия, при которых могут ввести "зеленую" зону.

"Зеленая" зона карантина – это пересмотр ограничений в сторону смягчения. Этот уровень устанавливается по всей территории Украины одновременно при таких условиях:

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области;

Коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от количества тестов (методом ПЦР и определение антигена SARS-CoV-2).

Как объяснил глава Минздрава Максим Степанов, показатели больных гриппом и ОРВИ также будут учитывать, ведь есть люди, которые не делают тесты, а просто берут больничный.

С 24 февраля в Украине будет действовать "желтый" уровень карантина, при котором действуют ограничения, но сравнительно мягкие: