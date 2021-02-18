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Названі всі умови для "зелених" зон карантину в Україні

Автор: Анна Шиканова

Карантин в Україні продовжили до 30 квітня, і знову ввели поділ на різнокольорові зони – "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". "Червону" зону будуть вводити окремим рішенням на підставі епідеміологічної ситуації. Стали відомі умови, при яких можуть ввести "зелену" зону.

Відповідну постанову Кабінету міністрів опублікували на "Урядовому порталі".

"Зелена" зона карантину – це перегляд обмежень у бік пом'якшення. Цей рівень встановлюється по всій території України одночасно за таких умов:

  • Рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше в 13 областях не буде перевищувати 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області;
  • Коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не буде перевищувати 5% від кількості тестів (методом ПЛР і визначення антигену SARS-CoV-2).

Як пояснив глава МОЗ Максим Степанов, показники хворих на грип та ГРВІ також будуть враховувати, адже є люди, які не роблять тести, а просто беруть лікарняний.

З 24 лютого в Україні буде діяти "жовтий" рівень карантину, при якому діють обмеження, але порівняно м'які:

  • Обов'язковий масковий режим у громадських будівлях та на транспорті.
  • Заборонено перебувати на вулиці без документів і самовільно залишати місця самоізоляції.
  • Масові заходи можна проводити, але з розрахунку 4 кв. м на одну людину або на 50% наповненості кожного приміщення.
  • Спортивні матчі та змагання можуть проводитися тільки наповнюваністю глядачами на 50% місць та за умови дотримання дистанції в 1,5 метра.
  • Кінотеатри, театри та установи культури мають право приймати відвідувачів з наповнюваністю залів на 50%.
  • У транспорті дозволено перевозити пасажирів тільки у кількості місць для сидіння.
  • Дискотеки, нічні клуби та банкети – заборонені, але дозволена робота кафе, барів і ресторанів до 24:00 і після 7:00. Столики повинні бути на відстані 2 метрів, а за одним повинно бути не більше 4 відвідувачів. Маски дозволено знімати тільки за столом.
  • Заборонені масові заходи в школах, а також у закладах, де є інфіковані понад 50% - необхідно вирушати на самоізоляцію.
  • Заборонені послуги з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних установ і організацій, які надають соціальні та реабілітаційні послуги.
  • Заборонені планові госпіталізації, крім екстрених випадків, допомоги вагітним та породіллям, новонародженим.
  • Спортивні зали та фітнес-центри повинні забезпечити дотримання дистанції в 10 кв. м для відвідувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Прикарпаття піде на жорсткий карантин.

А також ми писали про те, в якій зоні карантину опиниться Київ.

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