На Прикарпатье вводят жесткий карантин: какие будут ограничения и что закроют

В Ивано-Франковске и во всей области с понедельника, 22 февраля, на фоне вспышки коронавирусной инфекции вводится жесткий карантин. Главные ограничения коснутся работы развлекательных заведений, спортзалов и рестораций. При этом на работу транспорта и рынков ограничения не повлияют.

Об этом городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook .

Ограничения в городе введут с 22 по 28 февраля. Планируется закрыть ночные клубы, развлекательные заведения. Все заведения общественного питания должны будут работать на вынос. Запрещаются все массовые мероприятия, в том числе мероприятия религиозного характера.

Школьники с 5 по 11 класс будут учиться удаленно, ученикам начальной школы придется посещать занятия в обычном режиме. Также будут работать детсады.

По словам городского головы, в городе бесперебойно будет курсировать общественный транспорт и работать магазины и рынки. В отличие от предыдущих локдаунов эти ограничения не коснутся спортивных клубов.

Среди новшеств — по требованию чиновников, которые присутствовали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям онлайн, будет ограничен въезд в области.

"Будут установлены дополнительные посты контроля. Это означает, что у тех, кто будет заезжать в область, будет проводиться замер температуры. Если будут проявляться признаки болезни, будут приниматься отдельные решения", — сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Что происходит с коронавирусом на Прикарпатье

Ситуация с заболеванием коронавирус в области приближается к критической — отметил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Со вчерашнего дня он на Прикарпатье. Больницы перегружены. Поэтому речь идет о немедленном развертывании дополнительных коек — 600 новых мест оборудуют уже к концу недели.

В течение минувших суток на Прикарпатье подтвердили еще 799 случаев заболевания СOVID-19. Это на 153 больше, чем за прошедшие сутки. Всего коронавирус обнаружили в 57 299 прикарпатцев. Больше всего заболело в Ивано-Франковске — 153 и Надвирнянском районе — 112. Об этом сообщает ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины".