Названы супер-продукты года: помогают предотвратить рак

Диетологи назвали продукты, которые могут предотвратить рак (фото: pixabay.com)

Диетологи рассказали о самых полезных продуктах 2019 года

Американские ученые назвали продукты, которые помогают бороться со старением и служат профилактикой онкологических заболеваний. Эти продукты называют суперфудами за то, что в них содержится максимальное количество полезных веществ для организма человека. Суперфуды не относятся к определенной пищевой группе, они находятся между пищевыми добавками и едой.

Суперфуды 2020 года это: малина, клубника, черника, ежевика, семена кунжута, руккола и мисо. Об этом рассказали в отчете Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association).

По мнению врача-диетолога Эми Горин, ягоды ежевики, черники, малины, клубники содержат в себе антоцианы, эти цветные пигменты действуют, как антиоксиданты. Также они могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Семена кунжута помимо огромного содержания в них кальция, содержат в себе большое количество клетчатки, цинка и других питательных веществ.

Руккола признана суперфудом не случайно, этот темно-зеленый овощ считается самым здоровым продуктом.

А вот паста мисо не просто попала в список супер-продуктов. Натуральная польза говорит в пользу мисо из-за сильной концентрации в нем питательных веществ и отличительного свойства бороться с заболеваниями.

Также из известных суперфудов не можем не выделить такие продукты, которые не попали в список 2020. К ним относятся - ягоды годжи, семена чиа, спирулина и киноа.

