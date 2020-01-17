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Названі супер-продукти року: допомагають запобігти раку

STYLERЖиття    17.01.2020 - 10:59
Названі супер-продукти року: допомагають запобігти раку
Дієтологи назвали продукти, які можуть запобігти раку (фото: pixabay.com)

Дієтологи розповіли про корисні продукти 2019 року

Американські вчені назвали продукти, які допомагають боротися зі старінням і служать профілактикою онкологічних захворювань. Ці продукти називають суперфудами за те, що в них міститься максимальна кількість корисних речовин для організму людини. Суперфуди не належать до певної харчової групи, вони знаходяться між харчовими добавками та їжею.

Суперфуди 2020 року це: малина, полуниця, чорниця, ожина, насіння кунжуту, рукола і місо. Про це розповіли у звіті Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association).

На думку лікаря-дієтолога Емі Горін, ягоди ожини, чорниці, малини, полуниці містять у собі антоціани, ці кольорові пігменти діють як антиоксиданти. Також вони можуть сповільнити вікове зниження когнітивних функцій.

Насіння кунжуту крім величезного вмісту в них кальцію, містять в собі велику кількість клітковини, цинку та інших поживних речовин.

Рукола визнана суперфудом не випадково, цей темно-зелений овоч вважається найздоровішим продуктом.

А ось паста місо не просто так потрапила в список супер-продуктів. Натуральна користь говорить на користь місо через сильну концентрацію в ньому поживних речовин і відмітного властивості боротися із захворюваннями.

Також з відомих суперфудів не можемо не виділити такі продукти, які не потрапили в список 2020. До них відносяться - ягоди годжі, насіння чіа, спіруліна та кіноа.

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