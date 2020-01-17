Алла Мазур впервые прокомментировала свою борьбу с раком: не закрывайтесь в себе

Алла Мазур рассказала об онкологии (фото: facebook.com/pg/1plus1.AllaMazur)

Алла Мазур рассказала людям об онкологическом заболевании

Алла Мазур впервые прокомментировала свое заболевание онкологией. Телеведущая призналась, что уже прошла четыре процедуры химиотерапии, а также призвала людей, у кого диагностировано заболевание, не замыкаться в себе, а принять помощь близких. Об этом телезвезда откровенно написала на своей Facebook-странице.

Также Мазур сообщила, что у нее впереди еще операция, но теперь она меньше боится, так как ее поддерживают близкие люди.

"Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей. Если не прячешься от мира - это действительно упрощает жизнь. Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция", - призналась ведущая.

Алла Мазур рассказала об онкологии (фото: facebook.com/pg/1plus1.AllaMazur)

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Мазур отметила, что проверяться необходимо регулярно, чтобы вовремя диагностировать заболевание. Если человеку все-таки диагностировали онкологию - не паниковать. Необходимо найти врача, которому вы будете доверять.

Напомним, что в ноябре 2019 года популярная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила, что врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль и она начинает свою борьбу с раком. Тогда она призналась, что ей очень хотелось закрыться от всех и никому не рассказывать, что с ней произошло. Но потом она поняла, что бояться нельзя, а нужно бороться.