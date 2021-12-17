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Названы способы, которые помогут привлечь детей к чтению

Автор: Татьяна Самарук

Если ваш ребенок не слишком заинтересован в обучении, предложите ему несколько интересных идей. В частности, развитие привычки чтения на протяжении всей жизни в раннем возрасте поможет детям достичь успеха в жизни. Все потому, что благодаря книгам дети могут развивать свой словарный запас и интерес к обучению.

Об этом пишет British Council.

Как привлечь ребенка читать

Создайте специальное пространство

Для этого возьмите несколько подушек и хорошую настольную ломкой. Тогда пространство станет комфортным для чтения. К тому же убедитесь, что это тихое место, где можно расслабиться и сосредоточиться на своей книге.

Читайте смешные книги

Как известно, все дети любят смеяться и веселиться. Поэтому специалисты советуют выбрать смешные книжки и привлекать ими детей к чтению.

Читайте что

Эксперты говорят, что нужно привлечь детей читать меню, дорожные знаки и инструкции.

К тому же вещи для чтения есть повсюду, и дети начнут видеть, насколько полезно уметь читать в разных жизненных обстоятельствах.

Как привлечь ребенка к чтению (УНИАН)

Говорите о прочитанном

Также важно поговорить с детьми о книге, которую они прочитали. Спросить, кто их любимый персонаж, или же что их поразило больше всего.

Здесь важно показать, что вы заинтересованы в прочитанном потому что это мотивирует их продолжать читать.

Следите за тем, чем они интересуются

Если ваш ребенок любит футбол, то ему понравится книга о футболе. Детям интересно читать на тему, которая их уже интересует и к которой они проявляют интерес.

Разнообразьте книги

Разнообразие материала важно, когда речь идет о чтении. Есть много разных книг, а именно книги с картинками, комиксы, книги по истории, научные книги и даже аудиокниги.

Здесь важно, чтобы ребенок не задерживался на какой-то одной теме, а постоянно узнавал что-то новое.

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