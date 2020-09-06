Названы сорта чая, которые могут подорвать здоровье

Диетологи рассказали про сорта чая, с которыми нужно быть поосторожнее. Некоторые из них противопоказаны людям возбудимым, особенно на ночь, а какие-то могут быть опасны при проблемах с ЖКТ.

Специалисты советуют отказаться от таких чаев людям с определенными проблемами со здоровьем, пишет Telegraf.

Пуэр

Этот чай имеет глубокий вкус и аромат, он богат витаминами, микроэлементами. Обладает отличным тонизирующим эффектом, что особенно важно для людей с низким давлением. Пуэр улучшает также концентрацию, но из-за бодрящих свойств его лучше не пить на ночь.

Чай можно пить даже людям с гастритами и язвами, ведь он не влияет на кислотность. Но при этом пуэр один из крепких сортов чая, и при нарушении технологии заваривания может быть опасен.

Этот напиток противопоказан людям с высокой температурой, заболеваниями почек, сердца, сосудов, мочекаменной болезнью, гипертоникам, беременным женщинам, при глаукоме, атеросклерозе, а также детям до 3 лет.

Каркадэ

Чай очень полезен для улучшения метаболизма и здоровья в целом. Но у него есть противопоказания - если у вас атеросклероз, бессонница, язва желудка или двенадцатиперстной кишки - от каркадэ лучше отказаться.

Не рекомендуется также употреблять каркадэ горячим, ведь он может нарушить целостность слизистой.

Слишком же крепкий напиток способен спровоцировать мигрень и повысить раздражительность.

Улун

Этот чай является ценным источником витаминов, минералов, полифенолов, кофеина. Он нормализует обмен веществ, ускоряет сжигание жиров и рост мышц. Одна-две чашки слабо заваренного улуна помогут кормящим женщинам улучшить лактацию.

И хотя этот чай считается самым безопасным из всех сортов, от него лучше отказаться при обострениях гастрита и язв органов пищеварительной системы. Не стоит пить улун людям с болезнями почек.

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