Список самых опасных продуктов, которые есть в холодильнике у каждого

Список самых опасных продуктов (коллаж: РБК-Украина)

Среди самых опасных продуктов те, которые включают трансжиры

Заходя в супермаркет, особенно голодными, мы часто покупаем продукты, исходя из их моментальной пищевой ценности, предпочитая быстрые углеводы. Некоторые же больше ориентируются на новые вкусовые ощущения. Однако достаточно часто во время выбора продуктов мы допускаем ошибки, которые становятся нормой для нашей продуктовой корзины. STYLER разобрался, какие продукты никогда не стоит брать с полок супермаркетов.

Ученые проанализировали типичный европейский супермаркет и пришли к выводу, что только около 5% продовольствия не содержат химии или вредных добавок. Да, на них долго не протянешь. Но есть особенно опасные продукты среди этих 95%, которые покупать и тем более есть вообще нельзя. Вот список:

1. Сельдь в пластиковых упаковках. Запомните раз и навсегда: слабосоленая сельдь должен храниться только в масле. Если сельдь без масла и в пластике, то такое хранение приводит к образованию уротропина, который является очень вредным для человеческого организма.

2. Икра слабосоленая. Икра имеет короткий срок годности, а вот чтобы она сохранялась дольше, то ее нужно или заморозить, или хорошо засолить. Во всех остальных случаях к слабосоленой икре добавляют формальдегиды, опасные для организма. Об этом пишет "Пошепки".

3. Масло жирностью менее 82,5%. Натуральное сливочное масло обладает высокой жирностью, ведь его производят из натурального коровьего молока. А все остальное - это трансжиры, которые способствуют образованию злокачественных опухолей. К продуктам с трансжирами относятся:

маргарин, микс сливочного и растительного масла,

кондитерские изделия: торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д.,

чипсы и попкорн,

рафинированное растительное масло,

майонез и кетчуп,

картофель-фри, которую готовят на гидрогенизированных жирах,

замороженные полуфабрикаты.

4. "Инженерные"продукты (то есть продукты, которые в природе просто не бывает). Среди них – крабовые палочки, импортная картошка, консервированный зеленый горошек и кукуруза, сладкие кукурузные палочки и хлопья, каши с ароматизаторами и красителями, леденцы, джемы, мармелад, перец (не в сезон), кексы в упаковках, рулеты, ароматизированный чай.

5. Сладкие газированные напитки и "нектары". Эти напитки содержат большое количество сахара, которая в чрезмерных количествах приводит к развитию подагры, образование камней и раковых опухолей. Сок должен быть натуральным на 100%. Среди таких чаще всего – яблочный, апельсиновый, томатный. Интересный лайфхак: на полках с детским питанием есть соки разных вкусов, которые, как правило, абсолютно натуральные и без добавления сахара.

6. Полуфабрикаты. Для полуфабрикатов используют специальные химикаты, которые удлиняют срок хранения. Как правило, полуфабрикаты не только стоят дороже, чем приготовленное самостоятельно блюдо, они еще и менее вкусные. Более того, ученые провели множество исследований и доказали, что питание полуфабрикатами способствует набору веса и вызывает проблемы с ЖКТ, а также повышает риск развития рака.

7. Сырокопченые колбасы, сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты. В состав такой колбасы входит модифицированная соя. А еще производители отказываются тратить время и средства на копчение, а просто добавляют в мясо ароматизаторы и красители. Для создания этих продуктов производители используют остатки животных, качество которых оставляет желать лучшего. А специальную консистенцию они получают в результате добавления специального геля.

Напомним, что ранее мы рассказывали, кому сливы и персики могут быть опасны для употребления.